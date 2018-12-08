Kayseri
'de sokak ortasında kadın cinayeti
KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan
ilçesinde 1 kadın, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak mahallesi Tamer sokakta meydana gelen olayda, Halit Ç. (59), yaklaşık 3 yıldır beraber yaşadığı Serpil Y.'yi sokak ortasında tabanca ile vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Serpil Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından otomobil ile kaçan Halit Ç., polis ekipleri tarafından yakalandı. Halit Ç., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis
ekipleri de, olayın meydana geldiği sokakta güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından Serpil Y.'nin cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kocasinan,Kayseri
08 Aralık 2018 Cumartesi 12:33