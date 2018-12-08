Kayseri'de sokak ortasında kadın cinayeti

08 Aralık 2018 Cumartesi 13:05



08 Aralık 2018 Cumartesi 13:05

Kayseri'de sokak ortasında kadın cinayetiKayseri'de Halit Ç. (59), 3 yıldır ilişki yaşadığı Serpil Yıldız'ı (43) sokak ortasında av tüfeğiyle vurarak öldürdü.Olay, merkez Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Tamer Sokak'ta meydana geldi. Halit Ç., otomobiliyle 3 yıldır ilişki yaşadığı Serpil Yıldız'ın yanına geldi. Aracından inen Halit Ç., yanındaki av tüfeğiyle Yıldız'a ateş etti. Başından vurulan Serpil Yıldız kanlar içinde yere yığılırken, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Serpil Y.'nin yaşamını yitirdiği saptandı. Yıldız'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Halit Ç. ise Argıncık Kayabaşı Mahallesindeki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Halit Ç.'nin emniyetteki ilk ifadesinde, cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini öne sürdüğü belirtildi.