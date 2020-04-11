Kayseri'de sokaklar boş kaldı
Kayseri'de sokağa çıkma yasağının ardından sokaklar boş kaldı.
11.04.2020 08:52 | Son Güncelleme: 11.04.2020 09:10
İçişleri Bakanlığı tarafından Korona virüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 2 gün süreyle başlatılan sokağa çıkma yasağının ardından Kayseri'de sokaklar boş kaldı. Hafta sonlarında insan ve araba trafiğinin yoğun olduğu Cumhuriyet Meydanı'nda görevliler haricinde kimsenin olmadığı gözlendi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Kayseri, Güncel