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Kayseri'de son 1 ayda meydana gelen 525 kazada 354 kişi yaralandı

Kayseri'de son 1 ayda meydana gelen 525 kazada 354 kişi yaralanırken, kontrol edilen 69 bin 802 araçtan 19 bin 404'üne idari para cezası kesildi.

19.02.2020 17:05 | Son Güncelleme: 19.02.2020 17:05Kayseri'de son 1 ayda meydana gelen 525 kazada 354 kişi yaralandı
'de son 1 ayda meydana gelen 525 kazada 354 kişi yaralanırken, kontrol edilen 69 bin 802 araçtan 19 bin 404'üne idari para cezası kesildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile ilçe merkezinde yapılan uygulamaların istatistik bilgileri paylaşıldı. Paylaşılan bilgilere göre, Kayseri'de son 1 ay içerisinde meydana gelen 525 kazada 354 kişi yaralanırken, 1 kişi de yaşamını yitirdi.

Ayrıca, trafik ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda, 69 bin 802 araç denetlenirken, eksiklikleri bulunan 19 bin 404 araca da idari para cezası kesildi, 703 araçta trafikten men edildi. - KAYSERİ

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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