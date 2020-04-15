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Kayseri'de Spor AŞ personeli karantinaya alınan bina sakinlerine moral oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ personeli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatılan bina sakinlerine moral etkinliği yaptı.

15.04.2020 13:44 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:51
Kayseri'de Spor AŞ personeli karantinaya alınan bina sakinlerine moral oldu
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ personeli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatılan bina sakinlerine moral etkinliği yaptı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs nedeniyle gerekli tedbirler alınırken bir yandan da evde kalmak zorunda olanlara yönelik çalışmalar yapılıyor.
Spor AŞ etkinlik personeli, bu kapsamda merkez Talas ilçesinde apartman görevlisi ile eşi ve çocuğunun Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle 14 gün karantina tedbirinin uygulandığı 14 katlı bir binanın sakinlerine moral etkinliği yaptı.
Müzik eşliğinde spor ve dans gösterisi yapan personele evlerinin balkonlarından katılan vatandaşlar, mehter marşına da Türk bayraklarını sallayarak eşlik etti.
Etkinliğe, karantinaya alınan apartmanın dışında diğer binalarda oturan vatandaşlar da balkonlarından alkışlarla katıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kayseri, Talas, Güncel
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