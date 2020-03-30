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Kayseri'de su ücretlerindeki 2020 yılı fiyat güncellemesi Temmuz ayına kadar ertelendi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, su ücretlerindeki 2020 yılı fiyat güncellemesini Temmuz ayına kadar ertelediklerini belirterek, tüm abonelerin 2019 yılı fiyat tarifesinden suyu kullanabileceklerini açıkladı.

30.03.2020 15:46 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:46
Kayseri'de su ücretlerindeki 2020 yılı fiyat güncellemesi Temmuz ayına kadar ertelendi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, su ücretlerindeki 2020 yılı fiyat güncellemesini Temmuz ayına kadar ertelediklerini belirterek, tüm abonelerin 2019 yılı fiyat tarifesinden suyu kullanabileceklerini açıkladı.

Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, tüm dünyayı sarsan koronavirüse karşı etkin mücadele edebilmek için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.

El ele ve dayanışma içerisinde bu zor günlerin üstesinden hep birlikte gelineceğine yönelik inancının tam olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, yerel yönetimler olarak vatandaşların 24 saat hizmetinde olduklarını ve imkanlar ölçüsünde hayatı kolaylaştırmak için çözümler üretip, kararlar aldıklarını ifade etti.

Doğru bilgiye her zamankinden fazla ihtiyaç duyulduğunu kaydeden ve vatandaşlardan eksik ya da yanlı bilgilere itibar etmemelerini isteyen Başkan Büyükkılıç, koronavirüsle mücadelede de temizlik ve hijyen açısından suyun vazgeçilmez önemi bulunduğuna işaret ederek, vatandaşların sağlığı açısından ilk etapta tedbir amaçlı su sayaçlarının okunmasını durdurma talimatı verdiğini hatırlattı.

Aldıkları yeni bir kararla KASKİ Genel Kurulu tarafından alınan 2020 yılı su ücretlerine ilişkin fiyat güncellemesi kararını Temmuz ayına kadar ertelediklerini dile getiren Başkan Büyükkılıç, şu bilgileri verdi:

"2019 Kasım ayı KASKİ Genel Kurulumuzda alınan karar ile 2020 Ocak ayında geçerli olacak olan Su ücretlerindeki fiyat güncellemesi kış aylarında vatandaşımıza yük olmasın diye Mart ayından itibaren geçerli olmak üzere ertelemiştik. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Su tüketiminin artması hasebiyle vatandaşımıza destek olmak amacıyla yine aynı hassasiyetle hareket ediyor, alınan güncelleme kararını Temmuz ayına erteliyoruz. Dolayısıyla alınan güncelleme kararını 6 ay ötelemiş olduk. Temmuz ayına kadar 2019 yılı fiyat tarifesi geçerli olacaktır. İlk Büyükşehir Meclis Toplantısında kararını alacak olup, uygulamaya bugünden itibaren başlıyoruz. Yalnız buradan vatandaşlarımıza bir tasarruf uyarısında bulunmak istiyorum. Hayat kaynağımız olan suyu ihtiyacımız kadar kullanalım ve bir damlayı bile israf etmeyelim. Geleceğimiz için ve günümüzdeki salgın hastalık koronavirüs ve diğer tüm hastalıklardan korunmak için suyumuza sahip çıkalım." - KAYSERİ
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Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Kayseri'de su ücretlerindeki 2020 yılı fiyat güncellemesi Temmuz ayına kadar ertelendi. - Haberler

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