Kayseri'de süne ile mücadele de ilk defa 'Drone' kullanıldı

Buğday'ın en büyük zararlısı olan süne ile mücadelede Kayseri'de ilk defa drone kullanıldı.

Kayseri'de süne ile mücadele de ilk defa 'Drone' kullanıldı
01.07.2020 16:57 | Son Güncelleme: 02.07.2020 01:00
Buğday'ın en büyük zararlısı olan süne ile mücadelede Kayseri'de ilk defa drone kullanıldı.

Kayseri'de 2020 yılında 2 milyon 940 bin 396 dekar alanda hububat ekilimi yapıldı. Buğdayın en büyük zararlısı olan süne ile mücadelede de Kayseri'de ilk defa drone kullanıldı. Bünyan ilçesinde 10 dekarlık buğday alanı, drone ile görüntülenerek ilaçlaması yapıldı ve çiftçilere uygulamalı olarak gösterildi. Ayrıca mısır, patates, ayçiçeği ve kabak gibi diğer ürünlerde karşılaşılan zararlı ve hastalıklara karşı ilaçlamada da drıne kullanılacağı bildirildi.

İlaçlamayı yerinde belediye başkanı, ziraat odası başkanları, ilçenin önder çiftçileri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü il ve ilçe müdürlüğü personelleri ve ilaçlama yapan firma yetkilileri ile inceleyen İl Müdürü Mustafa Şahin, yaptığı açıklamada, "Günümüzde tarım sektöründe kullanımı gittikçe yaygınlaşan dronelar çiftçilerin karşılaştığı sorunlara da başarılı çözümler getirmektedir. Yakın zamanda tarımda drone kullanımı hızla yayılarak daha geniş alanlarda kullanılacaktır. Örneğin bu alanlardan biri, tarımsal hastalık ve zararlılardır. Hassas ilaçlama kabiliyetine sahip tarımsal dronelar, hastalık ve zararlı olan alanı belirliyor ve uygun miktarda ilaçlıyor. Bu sayede hastalığın yayılması önlenirken, kimyasal kullanımı da en aza indiriliyor. Ayrıca traktörle tarla içinde yapılan ezilmeler de önlenmiş oluyor. Bugün yapılan bu deneme ile gördük ki, hedeflenen sonuç alınacaktır. Temennimiz en kısa zamanda tüm çiftçilerimizin drone kullanımı ile bu teknolojiden faydalanmasıdır" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kayseri, Bünyan, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››Kayseri'de süne ile mücadele de ilk defa 'Drone' kullanıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:19: Son dakika haberi! Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Haber 15:19: Kütahya'da arkadaşlarıyla ava giden kişi silahla vurularak öldü - Haber 15:17: DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Haber 15:17: Son dakika haber: Bakan Selçuk, "Patlamada yaralanan iki meslektaşıma acil şifalar diliyorum" - Haber 15:17: Sağlık Bakanı Koca: "Vatandaşlarımızdan beklentimiz, normalleşme döneminde tedbirlere daha bir... - Haber 15:11: Son Dakika: Havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili 3 kişi hakkında gözaltı kararı - Haber 14:38: Asker uğurlamasında ortaya çıkan görüntüler Soylu'yu kızdırdı: Kabul edilebilir değil - Haber 13:53: Türkiye, Satın Alma Yöneticileri Endeksi verileriyle G-20 ülkelerinin tamamını geride bıraktı - Ekonomi 13:28: Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu - Ekonomi