Kayseri'de şüpheli ölüm
Kayseri'de bir fabrikada çalışan muhasebeci, odasında hayatını kaybetti.
27.06.2020 18:35 | Son Güncelleme: 27.06.2020 21:29
Edinilen bilgiye göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 24. Cadde üzerinde bir fabrikada çalışan muhasebeciyi, çalışma arkadaşları odasında hareketsiz gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.
112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde, muhasebecinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze hastane morguna götürüldü.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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