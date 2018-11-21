Kayseri'de Suriyeli Çocuğun Foseptiğe Düşmesi

Kayseri
'nin merkez Kocasinan
ilçesinde, kaçan topunu almak isterken foseptiğe düşen çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Mimarsinan
Mahallesi Aras Sokağı'nda arkadaşlarıyla oynadığı sırada kaçan topu almak için kömürlüğe inerken foseptiğe düşerek yaralanan Suriye
uyruklu Ömer Naimi (7), kaldırıldığı hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.
Naimi, 17 Kasım Cumartesi günü, kömürlük kapısının yanında bulunan ve üstü açık olduğu öğrenilen foseptiğe düşmüştü. Çukurdaki su boşaltarak çıkarılan Naimi, Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı.
Suriye,Kocasinan,Kayseri
21 Kasım 2018 Çarşamba 15:51