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Kayseri'de Suriyelilerin yaşadığı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Kayseri'de, Suriyelilerin yaşadığı tek katlı evde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

04.03.2020 23:54 | Son Güncelleme: 05.03.2020 00:26Kayseri'de Suriyelilerin yaşadığı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
'de, Suriyelilerin yaşadığı tek katlı evde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sırasöğütler Caddesi Özsu Sokak'ta bulunan ve Suriyelilerin yaşadığı öğrenilen evde henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.
Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken ev kullanılamaz hale geldi.

Melikgazi, Kayseri, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA

5.03.2020 00:50:01