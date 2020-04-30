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Kayseri'de Talas Belediyesinden çiftçiye 9 ton tohum desteği

Kayseri'nin Talas ilçesinde belediye başkanlığı, ilçedeki boş arazilerin tarıma kazandırılması amacıyla çiftçilere 9 ton tohum desteği sağladı.

Kayseri'de Talas Belediyesinden çiftçiye 9 ton tohum desteği
30.04.2020 17:50 | Son Güncelleme: 30.04.2020 17:57
Kayseri'nin Talas ilçesinde belediye başkanlığı, ilçedeki boş arazilerin tarıma kazandırılması amacıyla çiftçilere 9 ton tohum desteği sağladı.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Başakpınar Mahallesi'nde düzenlenen tohum dağıtım ve ekim töreninde yaptığı konuşmada, tarım ve hayvancılığın önemine dikkati çekti.
Çiftçilik ve hayvancılıkla ilgili önemli hamleler yaptıklarını anlatan Yalçın, şunları kaydetti:
"Koronavirüs salgınında gördük ki toprakların artık daha iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Bu süreçte kabak çekirdeğinden çok, kuru baklagiller ekiminin önemi de ortaya çıkmış oldu. Onun için de çiftçilerimizle toplantı yaptık ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ekilmedik bir karış toprak kalmasın' düsturundan hareketle tohum desteği sağlayacağımızı ifade ettik. Bugün burada nohut, fasulye ve mercimekten oluşan 9 tonluk tohumu çiftçilerimize teslim edip, anıza direkt ekim makinesiyle ekimini yapıyoruz. Allah bereket versin."
İlçe Tarım Müdürü Murat Ürker de çiftçiye verdiği değerden dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Kayseri, Talas, Güncel, Haber

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