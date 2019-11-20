Haberler » Güncel » Kayseri'de 'Tarih Boyunca Türkiye'ye Kurulan Tuzaklar' söyleşisi - Haber

Kayseri'de "Tarih Boyunca Türkiye'ye Kurulan Tuzaklar" söyleşisi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA ) Kayseri il temsilciliği tarafından "Tarih Boyunca Türkiye'ye Kurulan Tuzaklar" konulu söyleşi düzenledi.

20.11.2019 20:36 | Son Güncelleme: 20.11.2019 20:42Kayseri'de
Gençlik Vakfı (TÜGVA ) il temsilciliği tarafından "Tarih Boyunca Türkiye'ye Kurulan Tuzaklar" konulu söyleşi düzenledi.
Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi'nde gerçekleştirilen programa Kayseri İl Müdürü Murat Eskici, TÜGVA İl Temsilcisi Murat Tuna, tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu ve çok sayıda davetli katıldı.
Programda konuşan İl temsilcisi Murat Tuna, Türkiye'ye kurulacak açık tuzakların karşısında Çanakkale ruhuyla, gizli kurulan tuzakların karşısında da 15 Temmuz ruhuyla daima hazır ve nöbette olduklarını söyledi.
Tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu da Bizans'ın dönemin süper gücü olmasına rağmen Osmanlı'nın devlet kurduğunu hatırlatarak, bugün de şimdiki süper güce rağmen bölgedeki varlığımızı sürdüreceğimizi belirtti.
Osmanlının Orhangazi döneminde Rumeli'ye geçerek ilk defa Avrupayla buluştuğu fakat onların müttefiki ve hiçbir zaman Avrupalı olmadığını vurgulayan Bahadıroğlu, "Avrupa'ya ayak basılır, Avrupa topraklarıyla buluşulur ama onlar gibi giyinilmez, onlar gibi düşünülmez, onlar gibi yaşanmaz ve onlar gibi inanılmaz." dedi.
Tarihin sadece geçmişi anlatmadığını geleceği de anlattığını dile getiren Bahadıroğlu şunları kaydetti:
"Problemleri çözmek için başvurabileceğimiz en büyük ve ilk kaynağın tarih olduğunu düşünüyorum. Osmanlıyı Osmanlı yapan şey, vazgeçmemesi, pes etmemesi, hele bir dursun dememesidir. Yani bugün yapılması gereken işi bugün yapmasıdır. Allah, vazgeçmediği için Fatih'e İstanbul'u verdi, pes etmediği için Yavuz Sultan Selim'e hilafet verdi. Biz de pes etmezsek bize de tekrar eski sınırlarımızı ihsan eder. Petrol yataklarına bizi tekrar ulaştırır. Bizden çaldıklarını bize tekrar verdirir. İş, gençlerimizi eğitmek."

Yavuz Bahadıroğlu, Kayseri, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:34 İdlib'te çadır kente füzeli saldırı, ölü ve yaralılar var
00:33 Apartman toplantısında kapıcı- yönetici kavgasında polis yaralandı
00:33 ABD Büyükelçiliği'nden konsolosluk çalışanlarına ilişkin açıklama
00:28 Uşak'ta su fiyatlarına yüzde 50 zam
00:26 Gaziantep'te tabancayla vurulan kişi hastanede hayatını kaybetti
23:28 Bakan Soylu'dan Saadet Partili Cihangir İslam'a: Sen provokatörsün, hainsin
22:48 Savcılık, Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın, annesinin evine yaklaşmaması yönünde karar aldı
22:22 Dipsiz Göl soruşturmasında, 2 müdür ve 1 memur açığa alındı
22:06 Mehmet Metiner'den "Erdoğan'la görüşen CHP'li" iddiası hakkında açıklama: Kılıçdaroğlu algı operasyonu yapıyor
21:50 Son dakika: İran destekli gruplar İdlib'de sığınmacı kampına saldırdı: 12 sivil hayatını kaybetti
21.11.2019 00:36:40