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Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı

Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı.

21.10.2019 12:12Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı
Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilhisar'da yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda, ellerinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalışan Y.K ve M.Y'yi yakaladı.
Yapılan aramalarda 52 adet tarihi sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorguları sürüyor.
Öte yandan Develi ilçesinde yapılan istihbari çalışma sonucunda, ellerinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalışan İ.T. ve M.T. yakalandı.
Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda 200 adet tarihi sikke, 29 adet tarihi yüzük ve küpe, 179 adet tarihi eser niteliği taşıyan metal obje olmak üzere toplam 408 adet tarihi eser ele geçirildi. Şüpheliler İ.T ve M.T'nin işlemleri devam ediyor.

Yeşilhisar, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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