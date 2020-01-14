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Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

14.01.2020 10:10 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:10Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri arayan şüpheliler olduğunu belirledi.
Şüphelilerin kimliğini teknik takip sonucu tespit eden ekipler, Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Ekipler, adreslerde yaptıkları aramada 325 sikke, 36 tarihi obje, 5 heykel ve deri üzerine el yazması 1300 yıllık kitap ele geçirdi.
Operasyonda A.A, S.Ö, M.S, Z.D, E.G, A.V, H.K, M.C, F.D. ve İ.H. gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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