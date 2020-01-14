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Kayseri'de tarihi eser operasyonu: 10 gözaltı

KAYSERİ'de jandarmanın 3 ayrı eve düzenlediği operasyonda Helenistik dönemine ait olduğu belirlenen çok sayıda tarihi eser ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı.

14.01.2020 13:14 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:14Kayseri'de tarihi eser operasyonu: 10 gözaltı

KAYSERİ'de jandarmanın 3 ayrı eve düzenlediği operasyonda dönemine ait olduğu belirlenen çok sayıda tarihi eser ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı.

'de, Melikgazi ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, her iki ilçede tarihi eser kaçakçılığı şüphesiyle 3 eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Evlerde yapılan aramada, Helenistik döneme ait olduğu belirlenen 325 sikke, 36 tarihi obje, 5 heykel ve 1300 yıllık deri üzerine el yazması kitap ele geçirildi. Evlerde bulunan A.A., S.Ö., M.S., Z.D., E.G., A.V., H.K., M.C., F.D. ve İ.H., 'tarihi eser kaçakçılığı' şüphesiyle gözaltına alındı. Ele geçirilen tarihi eserlerin incelemenin ardından müze müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.



Helenistik, Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA

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