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Kayseri'de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri'de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltıKAYSERİ'de, jandarma ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

16.01.2020 21:29 | Son Güncelleme: 16.01.2020 21:30
'de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
KAYSERİ'de, jandarma ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda K.T. ve F.Y'nin ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satacakları bilgisi üzerine şüphelilerin işyerine baskın düzenlendi. İşyerinde yapılan aramada, henüz hangi dönemlere ait olduğu bilinmeyen 2 adet kartal figürlü kupa, 1 adet aslan figürlü sürahi, 1 adet insan figürlü sürahi, 1 adet insan figürlü vazo, 1 adet mavi matara, 4 adet gözyaşı şişesi, 1 adet kılıç, 1 adet bıçak, 95 adet sikke, 2 adet yüzük, 1 adet kehribar obje, 3 adet tespih ucu, 1 adet cam şişe, 1 adet süs taşı, 5 adet zincir, 1 adet bileklik, 1 adet gramofon iğnesi, 10 adet kitap, 6 adet küp ve 1 adet el yazması kitap ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan K.T. ve F.Y. İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Kayseri'de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Jandarma, Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA


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