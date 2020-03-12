Kayseri'de tarihi eser operasyonu
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda Roma dönemine ait çok sayıda sikke, heykel, yüzük ve mühür ele geçirildi.
12.03.2020 09:34 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:34
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda Roma dönemine ait çok sayıda sikke, heykel, yüzük ve mühür ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Roma dönemine ait 373 sikke, 27 obje, 2 heykel, 17 adet yüzük, 2 adet mühür olmak üzere toplam 421 parça tarihi eser olduğu düşünülen malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili E.A. ve H.T. yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların jandarmadaki işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ
Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Roma dönemine ait 373 sikke, 27 obje, 2 heykel, 17 adet yüzük, 2 adet mühür olmak üzere toplam 421 parça tarihi eser olduğu düşünülen malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili E.A. ve H.T. yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların jandarmadaki işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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