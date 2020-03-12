Kayseri'de tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Kayseri'de farklı dönemlere ait tarihi eserleri satma arayışında oldukları iddia edilen 2 zanlı yakalandı.
12.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:04
Kayseri 'de farklı dönemlere ait tarihi eserleri satma arayışında oldukları iddia edilen 2 zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri satma arayışında oldukları belirlenen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Melikgazi ilçesindeki bir ikamete operasyon düzenleyen ekipler, farklı dönemlere ait olduğu değerlendirilen 373 sikke, 27 obje, 17 yüzük, 2 heykel ve 2 mühür ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan E.A. ve H.T'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ellerindeki tarihi eserleri satma arayışında oldukları belirlenen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Melikgazi ilçesindeki bir ikamete operasyon düzenleyen ekipler, farklı dönemlere ait olduğu değerlendirilen 373 sikke, 27 obje, 17 yüzük, 2 heykel ve 2 mühür ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan E.A. ve H.T'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
Manşet
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