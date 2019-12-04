Haberler » Güncel » Kayseri'de tarihi eser operasyonunda 3 kişi adliyede - Haber

Kayseri'de tarihi eser operasyonunda 3 kişi adliyede

KAYSERİ'de, jandarmanın 3 iş yerine düzenlediği baskında çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

04.12.2019 17:37 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:37Kayseri'de tarihi eser operasyonunda 3 kişi adliyede

KAYSERİ'de, jandarmanın 3 iş yerine düzenlediği baskında çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

İlçe Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine ilçede bulunan üç ayrı iş yerine baskın düzenledi. Yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 kılıç, 1 şamdan, 1 heykel, 1 bronz heykel, 1 bronz sandık, 51 sikke ele geçirildi. İş yeri sahipleri Y.T., C.E.Ş. ve O.K. gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan şüpheliler, Devlet Hastanesi'ndeki Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye çıkarıldı.



Kocasinan, Jandarma, Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:30 Gana'da geçen yıl 910 kişi AIDS'ten öldü - Haber
19:30 Mardin "3. Aralıksız Kültür, Sanat ve Edebiyat Günleri" - Haber
19:29 Kanada Başbakanı Trudeau'dan "dalga geçme" açıklaması - Haber
19:29 Sultanbeyli'de öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: 4 yaralı -1 - Haber
19:28 Kayıp iki dağcının son görüntüleri - Haber
18:34 Trump'tan sürpriz karar: Basın toplantısını iptal etti - Haber
18:20 Son dakika: Ordu Valiliği'nden Ceren Özdemir açıklaması: Katil zanlısı suçunu itiraf etti - Haber
17:23 Öğretim görevlisi, yüksek okul binasından ölüme atladı - Haber
17:23 Terör örgütü YPG, Rasulayn'da sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 2 yaralı - Haber
17:20 Vatandaşlardan bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in katil zanlısına linç girişimi - Haber
18:22 Doktorun, estetik operasyon yaptığı hastalarının fotoğraflarını servis ettiği iddiası Zonguldak'ı karıştırdı - Haberler
18:17 Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı! 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş - Haberler
18:01 Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi kulislere sızdı: Bizim Parti - Haberler
17:49 NATO tarihinde ilk kez Çin'in yükselişi ele alındı - Haberler
17:18 NATO basın toplantısına Türkiye damga vurdu! Erdoğan'ın yaptığı görüşmeler gündem belirledi - Haberler
4.12.2019 19:30:32