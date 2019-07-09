09.07.2019 13:45
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Kayseri'de tarihi Vezir Han'da yangın

Kayseri

KAYSERİ'de restorasyon çalışmaları devam eden tarihi Vezir Han'da yangın çıktı.

KAYSERİ'de restorasyon çalışmaları devam eden tarihi Vezir Han'da yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Camikebir Mahallesi Öz sokakta bulunan Kapalı Çarşı içindeki Vezir Han'da saat 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından 1724 yılında yaptırılan bir süredir restorasyon çalışmalarının sürdüğü handaki yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren müdahale sonrası yangın söndürüldü.
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da olay yerine gelerek yetkililerden ilgi aldı. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.


- Kayseri
Kaynak: DHA
Kayseri, Han, Güncel

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