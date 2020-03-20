Kayseri'de tartıştığı eşini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi tartıştığı eşini bıçakla yaraladı.
20.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:28
Kayseri 'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi tartıştığı eşini bıçakla yaraladı.
İddiaya göre, Gediris Caddesi'ndeki evlerinde Ö.K. (20) ile eşi D.K. (18) arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.K, D.K'yi bıçakla yaraladı. Evden kaçarak komşusuna sığınan kadın, ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Ö.K. ise olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Ağır yaralanan D.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
İddiaya göre, Gediris Caddesi'ndeki evlerinde Ö.K. (20) ile eşi D.K. (18) arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.K, D.K'yi bıçakla yaraladı. Evden kaçarak komşusuna sığınan kadın, ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Ö.K. ise olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Ağır yaralanan D.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA