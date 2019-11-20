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Kayseri'de, tehlikeli ırk sınıfına giren 9 köpeğe el konuldu

Kayseri'de, tehlikeli ırk sınıfına giren 9 köpeğe el konulduTarım ve Orman Bakanlığı, Kayseri'nin Hacılar ilçesinde 'tehlikeli ırk' köpek kategorisine giren farklı cinsteki 9 köpeğe el konulduğunu, bu köpekleri besleyen 9 kişiye de 70 bin 218 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

20.11.2019 14:03 | Son Güncelleme: 20.11.2019 14:05
'de, tehlikeli ırk sınıfına giren 9 köpeğe el konuldu
Tarım ve Orman Bakanlığı, Kayseri'nin ilçesinde 'tehlikeli ırk' köpek kategorisine giren farklı cinsteki 9 köpeğe el konulduğunu, bu köpekleri besleyen 9 kişiye de 70 bin 218 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekiplerinin, tehlikeli ırk köpek beslendiğine dair ihbar üzerine güvenlik güçleri ile Kayseri'nin Hacılar ilçesine gittiği bildirildi. Ekiplerin yaptıkları incelemede, ihbar edilen yerde tehlikeli ırktan 9 köpeğin beslendiğini tespit ettiği kaydedilen açıklamada, "5199 sayılı kanun gereğince, Pitbull Terrier, Japanase Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro gibi tehlike arz eden hayvanların ve bu ırkların melezlerinin dahi sahiplenilmesinin yasak olması sebebiyle köpekleri besleyen 9 kişiye, 70 bin 218 TL idari para cezası verilerek köpeklere el konuldu" denildi.
HABER: ANKARA, (DHA)
Kayseri'de, tehlikeli ırk sınıfına giren 9 köpeğe el konuldu

Hacılar, Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA


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