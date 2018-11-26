Kayseri
'de tekstil fabrikası alev alev yandı
KAYSERİ - Kayseri'de bir tekstil fabrikasında çıkan yangın kısa süre içerisinde büyüdü. İtfaiye
ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Ankara
yolu 20. Kilometrede bulunan KARSU Tekstil Fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD
ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Kayseri
26 Kasım 2018 Pazartesi 18:04