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Kayseri'de terör operasyonu 2 gözaltı

Kayseri'de terör operasyonu: 2 gözaltıKAYSERİ'de, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde Suriye'de faaliyet yürüttüğü belirlenen Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

11.02.2020 11:01 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:02
'de terör operasyonu: 2 gözaltı
KAYSERİ'de, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde 'de faaliyet yürüttüğü belirlenen Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin eylem ve faaliyetlerini engellemek amacıyla yaptığı çalışmada, Suriye uyruklu Züveyr A. ile Ali A.'nın Suriye'de örgüt içinde silahlı faaliyet yürüttüğünü tespit etti. Polis sabah saatlerinde operasyonda, 2 şüpheliyi kaldıkları evde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.
Kayseri'de terör operasyonu 2 gözaltı

Kayseri, Suriye, Güncel

Kaynak: DHA


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