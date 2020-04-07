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Kayseri'de terör operasyonu: 2 gözaltı

Suriye'de terör örgütü Heyeti Tahrir Şam (HTŞ) içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 kişi Kayseri'de gözaltına alındı.

07.04.2020 13:54 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:54
Kayseri'de terör operasyonu: 2 gözaltı
Suriye 'de terör örgütü Heyeti Tahrir Şam (HTŞ) içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 kişi Kayseri 'de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Suriye'de terör örgütü HTŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen B.Z. ve A.E.'nin Kayseri'de olduğu belirlendi. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli 2 kişiyi oturdukları evde eş zamanlı operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Ayrıca, yapılan aramada evde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan 2 kişi geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Öte yandan, operasyona katılan polis ekipleri de, korona virüs tedbirleri kapsamında tulum giydi, eldiven ve maske taktı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kayseri, Suriye, 3. Sayfa
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