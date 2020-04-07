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Kayseri'de terör operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri'de terör operasyonu: 2 gözaltı Suriye'de terör örgütü Heyeti Tahrir Şam içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 kişi Kayseri'de gözaltına alındı.

07.04.2020 15:01 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:02
Kayseri 'de terör operasyonu: 2 gözaltı
KAYSERİ - Suriye'de terör örgütü Heyeti Tahrir Şam içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 kişi Kayseri'de gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Suriye'de terör örgütü HTŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen B.Z. ve A.E.'nin Kayseri'de olduğu belirlendi. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli 2 kişiyi oturdukları evde eş zamanlı operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Ayrıca, yapılan aramada evde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu. Gözaltına alınan 2 kişi geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Öte yandan, operasyona katılan polis ekipleri de, korona virüs tedbirleri kapsamında tulum giydi, eldiven ve maske taktı. Kayseri’de terör operasyonu: 2 gözaltı

Kaynak: İHA

Etiketler: Kayseri, 3. Sayfa

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Kayseri'de terör operasyonu: 2 gözaltı
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