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Kayseri'de terör operasyonuna 1 tutuklama

KAYSERİ'de terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 kişiden 1'i tutuklandı.

20.10.2019 17:53Kayseri'de terör operasyonuna 1 tutuklama

KAYSERİ'de terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, kentte bulunan Suriye uyruklu Ahmed E., İbrahim V., Halid A. ve Sabiha M.'nin  Suriye'de terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü bilgisi elde edildi. Şüphelileri takibe alan polis, belirlenen adrese 2 gün önce şafak vakti operasyon yaptı. Operasyonda 1'i kadın 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden İbrahim V. tutuklanırken, diğer 3 şüphelinin ise serbest bırakılarak geri gönderme merkezine teslim edilmesine karar verildi.



Kayseri, Suriye, Güncel

Kaynak: DHA

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