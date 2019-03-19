Kayseri'de Terör Örgütü Deaş Operasyonu: 4 Gözaltı

Kaynak: İHA

Kayseri'de DEAŞ terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Suriye ve Irakta bulundukları dönemde DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 4 kişinin yakalanması için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda Irak uyruklu S. Alkurdi ve Suriye uyruklu A.A. Alahmad, S.Ömer ve A.Hachamdu yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.(İHA)