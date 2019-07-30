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Kayseri'de terör örgütü operasyonu: 9 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından çatışma bölgeleri ile bağlantılı olan terör örgütlerinden Heyet Tahrir El-Şam (HTŞ) içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı.

30.07.2019 12:21 Kayseri'de terör örgütü operasyonu: 9 gözaltı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından çatışma bölgeleri ile bağlantılı olan terör örgütlerinden Heyet Tahrir El-Şam (HTŞ) içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, çatışma bölgeleri ile bağlantılı olan terör örgütlerinden HTŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şahıslara yönelik yaklaşık 3 aydır devam eden teknik takip ve projeli çalışmalar neticesinde bu sabah erken saatlerde operasyon düzenlendi. Yapılan eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslardan elde edilen dijital materyallere de el konuldu. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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