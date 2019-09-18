Haberler » Güncel » Haber

Kayseri'de terör örgütü propagandasına gözaltı

KAYSERİ'de Ekrem Y., sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

18.09.2019 15:46Kayseri'de terör örgütü propagandasına gözaltı
KAYSERİ'de Ekrem Y., sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden PKK/KCK- YPG/PYD propagandası yaptığı iddia edilen Ekrem Y.'yi gözaltına aldı. Ekrem Y.'nin daha önce Halkın Demokrasi Partisi (HADEP) ve kapatılan Demokratik Toplum Partisi'nin (DTP) il yönetiminde görev aldığı öğrenilirken, HDP içinde faaliyet yürütmeye devam ettiği belirtildi. Şüpheli Ekrem Y., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:35 Tuzla belediye başkanından yangın açıklaması
16:35 Dha yurt bülteni - 15
16:34 İzmir'de iş adamının öldürülmesine ilişkin dava
16:34 Bursa'da uyuşturucu operasyonu
16:34 Bursa'da toplu balık ölümleri
16:34 1915 çanakkale köprüsü ayakları bir basamak daha yükseldi
16:33 Başkan Tarhan'dan üreticilere kooperatifleşme tavsiyesi