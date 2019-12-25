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Kayseri'de tipi nedeniyle otomobil ve tırlar yolda mahsur kaldı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde etkisini artıran tipi nedeniyle otomobil ve tırlar yolda mahsur kaldı.

25.12.2019 09:30 | Son Güncelleme: 25.12.2019 09:30
'nin Pınarbaşı ilçesinde etkisini artıran tipi nedeniyle otomobil ve tırlar yolda mahsur kaldı.
Pınarbaşı ilçesinde gece saatlerinde etkisini artıran tipi, hayatı felç etti. Kayseri- sınırında bulunan Maraşlı mevkiinde aniden bastıran tipi nedeniyle otomobil ve tırlar ilerleyemedi. Yolda kalan vatandaşlar da karayollarına ait bakımevine alındı. Ekipler, tipi nedeniyle kapanan yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Yolda mahsur kalan bir vatandaş da tipinin aniden bastırdığını ve gece saatlerinden beri bakımevinde kaldıklarını söyledi.
(Ali Göç/İHA)
Kayseri'de tipi nedeniyle otomobil ve tırlar yolda mahsur kaldı

Kayseri, Sivas, Güncel

Kaynak: İHA


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