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Kayseri'de TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kayseri'de TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir uzman çavuş hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

17.11.2019 21:40 | Son Güncelleme: 17.11.2019 22:06

'de TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen korkunç kazada 1 uzman çavuş hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kayseri'nin ilçesinde, TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan ve Kayseri Şehir Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan 4 yaralıdan Uzman Çavuş Murat Savucu (26), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

3 YARALININ TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Evli 1 çocuk babası Savucu'nun Bingöl Kiğı İlçe Jandarma Komutanlığında görev yaptığı ve yıllık izne ayrıldığı öğrenildi. Diğer 3 yaralının tedavilerine ise hastanelerde devam ediliyor.

Kayseri'de TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Sarıoğlan, Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA


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