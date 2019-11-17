Kayseri'de TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kayseri'de TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen korkunç kazada 1 uzman çavuş hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan ve Kayseri Şehir Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan 4 yaralıdan Uzman Çavuş Murat Savucu (26), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

3 YARALININ TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Evli 1 çocuk babası Savucu'nun Bingöl Kiğı İlçe Jandarma Komutanlığında görev yaptığı ve yıllık izne ayrıldığı öğrenildi. Diğer 3 yaralının tedavilerine ise hastanelerde devam ediliyor.