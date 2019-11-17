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Kayseri'de tırın çarptığı araçtaki uzman çavuş öldü, 3 kişi yaralandı

Kayseri'de tırın park halindeki otomobile çarpması sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

17.11.2019 20:08 | Son Güncelleme: 17.11.2019 20:08Kayseri'de tırın çarptığı araçtaki uzman çavuş öldü, 3 kişi yaralandı
Kayseri'de tırın park halindeki otomobile çarpması sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 42 ABY 442 plakalı tır, Sivas-Kayseri kara yolu Sarıoğlan ilçesi yakınlarında yol kenarında park halindeki Murat Savucu'nun (22) kullandığı 38 BH 943 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada, Murat Savucu, aynı otomobilde bulunan Gizem Savucu (17) ile Nazile (41) ve Hayrünnisa Caymaz (12) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Murat Savucu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Murat Savucu'nun Bingöl Kiğı İlçe Jandarma Komutanlığında uzman çavuş olarak görev yaptığı ve yıllık izne ayrıldığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

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