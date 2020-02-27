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Kayseri'de trafik kazaları: 6 yaralandı

Kayseri'de meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi yaralandı.

27.02.2020 13:34 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:34Kayseri'de trafik kazaları: 6 yaralandı
'de meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 42 AT 529 plakalı otomobil, Erciyes Bulvarı'nda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Mehmet Kaya (18), Kürşat Ceylan (21), Burhan Karan (22) ve Bertan Berke Akyüz (18) kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Altınoluk Mahallesi Seher Bulvarı'nda da sürücüleri öğrenilemeyen 38 P 0496 plakalı işçi servisi ile 38 YR 980 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobildeki Halil İbrahim (20) ve Ahmet Nalbant (23) Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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