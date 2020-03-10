Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Kayseri'nin İncesu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
10.03.2020 01:14 | Son Güncelleme: 10.03.2020 01:14
Kayseri 'nin İncesu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre M.A. idaresindeki 38 AT 546 plakalı otomobil, Kayser-Nevşehir kara yolu Karahöyük mevkisinde arızalandı. Bunun üzerine aracı yol kenarına park eden M.A. otomobilden inip tamir için beklemeye başladı. Bu sırada T.B. yönetimindeki 06 BAL 020 plakalı otomobil, yol kenarında bekleyen M.A'ya ve otomobile çarptı.
Kazada M.A. olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan T.B. 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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