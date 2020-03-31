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Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kayseri'de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

31.03.2020 21:33 | Son Güncelleme: 31.03.2020 21:33
Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Kayseri 'de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kayseri- Ankara yolu Bayramhacılı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 SH 280 plakalı araç ile 38 YV 443 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada Şaban M. hayatını kaybederken, M.Ç. (43) ve Ömer K. (26) yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kayseri, Ankara, 3. Sayfa
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