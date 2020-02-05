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Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü

Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

05.02.2020 09:20 | Son Güncelleme: 05.02.2020 09:25Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü
'nin ilçesinde otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Aksu mevkinde 38 AR 403 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada Murat Y. (40) ve Murat T. (35) yaralanırken Ahmet G. (37) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kayseri, Develi, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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