Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

13.06.2020 02:18 | Son Güncelleme: 13.06.2020 02:23
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 38 BU 989 plakalı otomobil ile 38 UZ 375 plakalı hafif ticari araç Osman Kavuncu Bulvarı'nda çarpıştı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada araçlarda bulunan 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilen yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kayseri’de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler: Melikgazi, Kayseri, Güncel, Haber

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