Kayseri'de trafik kazası: 1 yaralı
Kayseri'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
01.04.2020 12:48 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:54
Kayseri 'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa D. idaresindeki 07 AEN 185 plakalı hafif ticari araç, Kayseri- Erciyes Dağı yolunda devrildi.
Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa D. idaresindeki 07 AEN 185 plakalı hafif ticari araç, Kayseri- Erciyes Dağı yolunda devrildi.
Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA