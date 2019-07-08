08.07.2019 09:07
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Kayseri'de trafik kazası: 3 yaralı

Kayseri

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Bulvarı ile 11. Cadde kavşağında meydana gelen kazada 38 AAC 256 plakalı otomobil ile 38 AAZ 750 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kaza sonrasında yapılan ihbarla olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı 3 kişiye müdahale etti. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada araçlarda maddi hasar meydana gelirken, polis ekiplerinin yaptığı incelemeler sonrasında araçlar olay yerinden kaldırıldı.

Yetkililer kaza ile ilgili işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa

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