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Kayseri'de trafik kazası: 3 yaralı

Kayseri'de otomobilin refüje çarpıp aydınlatma direğini devirmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

21.07.2019 16:37 Kayseri
Kayseri'de otomobilin refüje çarpıp aydınlatma direğini devirmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 04 AAC 190 plakalı otomobil, merkez Melikgazi ilçesi Karacaoğlu Mahallesi Battalgazi Bulvarı'nda refüje çarpıp aydınlatma direğini devirdi.
Sürücü ile araçta bulunan Emrah Fidan ve Doğan Türkmen yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, araçta sıkışan Fidan'ı, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kurtardı.
Yaralılar, Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Araçtakilerin bir yakınlarının düğününden dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.
Kaynak: AA
Melikgazi, Kayseri, Güncel

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