Kayseri'de trafik kazası: 3 yaralı
Kayseri'de iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
14.03.2020 11:48 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:48
Kayseri 'de iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı Sümer Üst Geçit'te, A.İ. idaresindeki 38 BP 636 plakalı araç ile C.S. yönetimindeki 38 NY 466 plakalı araç çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile F.S, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı Sümer Üst Geçit'te, A.İ. idaresindeki 38 BP 636 plakalı araç ile C.S. yönetimindeki 38 NY 466 plakalı araç çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile F.S, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Manşet
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