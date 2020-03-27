Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kayseri'de trafik kazası: 3 yaralı

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

27.03.2020 09:23 | Son Güncelleme: 27.03.2020 09:23
Kayseri'de trafik kazası: 3 yaralı
Kayseri 'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesine bağlı Osman Kavuncu Mahallesi Şahap Sicimoğlu Caddesi Köprülü Kavşak Tramvay Durağı yanında meydana gelen olayda 38 ACN 930 plakalı otomobil ile 38 VV 103 plakalı araçlar çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazada Mahmut A., Hüseyin U. ve Ali D. yaralandı. Yaralılar yapılan ihbarla olay yerine gelen 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Melikgazi, Köprülü, Kayseri, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Kayseri'de trafik kazası: 3 yaralı - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

10:13: 'Alkolleri sen al' kavgası kanlı bitti - Haberler 10:12: Akhisar'da sokak hayvanları unutulmadı - Haberler 10:11: Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 267'ye çıktı - Haberler 10:10: Koronavirüs: Avrupa başkentleri ne durumda? - Haberler 10:08: 3 boyutlu yazıcılarla maske üretimi başladı - Haberler 09:53: Uzman isme canlı yayında soruldu: Üzerimizdeki kıyafetler virüsü eve getirir mi? 09:53: Uzman isme canlı yayında soruldu: Üzerimizdeki kıyafetler virüsü eve getirir mi? - Haberler 09:24: Çin'de SARS, kuş gribi, domuz gribi, koronavirüsle mücadele eden profesör: Türk halkı 3 hafta evden çıkmasın - Haberler 09:06: Tokyo'da bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası tespit edildi - Haberler 09:00: Öfkeli adam, bir gün önce tartıştığı baba ve oğlunun dükkanını 12 kişiyle bastı - Haberler 08:58: DSÖ'den tarihi koronavirüs itirafı: Harekete geçmenin zamanı aslında bir aydan önceydi - Haberler 08:43: Koronavirüsten ölen 32 yaşındaki Dilek'in babası yaşananları anlattı