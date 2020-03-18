Kayseri'de trafik kazası: 4 yaralı
Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
18.03.2020 11:40 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:40
Kayseri 'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 38 PT 123 ve 38 ABK 783 plakalı otomobiller, Talas ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 38 ABK 783 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Kazada yaralanan Ahmet D, Taşkın K, Elif K. ve Zahit K. Kayseri Şehir Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 38 PT 123 ve 38 ABK 783 plakalı otomobiller, Talas ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 38 ABK 783 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Kazada yaralanan Ahmet D, Taşkın K, Elif K. ve Zahit K. Kayseri Şehir Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Güncel
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Güncel
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti
Güncel
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor
Güncel
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Güncel
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı
Güncel
Son Dakika: N95, FFP2 ve FFP3 maskeleri artık eczanelerden reçeteyle temin edilecek