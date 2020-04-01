Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kayseri'de trafik kazası: 4 yaralı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

01.04.2020 14:08 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:08
Kayseri'de trafik kazası: 4 yaralı
Kayseri 'nin Bünyan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Köksal Yıldız (21) yönetimindeki 06 BTP 264 plakalı otomobil, Yavuz Selim Mahallesi'nde, sürücünün sağanak nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kenarda bulunan çitlere takılarak durabildi.
Kazada sürücü Yıldız ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Bünyan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi.
Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen yaralıların Ankara'ya gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Yavuz Selim Mahallesi, Kayseri, Bünyan, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Kayseri'de trafik kazası: 4 yaralı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan açıkça uyardı: Kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınır Haberler
Erdoğan açıkça uyardı: Kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınır
Engelli kızı için sıfır araç aldı, 3 ayda başına gelmeyen kalmadı Haberler
Engelli kızı için sıfır araç aldı, 3 ayda başına gelmeyen kalmadı
’Erkekten hemşire mi olur’ diyerek otobüsten yolcu indiren İETT şoförü konuştu Haberler
'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten yolcu indiren İETT şoförü konuştu
Çin Başkonsolosu güzel haberi paylaştı: Korona aşısı denenmeye başladı Haberler
Çin Başkonsolosu güzel haberi paylaştı: Korona aşısı denenmeye başladı
Patronlardan Milli Dayanışma Kampanyası’na 20 milyon liralık destek Haberler
Patronlardan Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon liralık destek
Teftiş sırasında vatandaşları azarlayan Vali’ye tepki yağıyor Haberler
Teftiş sırasında vatandaşları azarlayan Vali'ye tepki yağıyor
Karantinadaki köyde saman bitince imdada jandarma yetişti Haberler
Karantinadaki köyde saman bitince imdada jandarma yetişti
Bağış hesapları bloke edilen İBB’den ilk hamle geldi Haberler
Bağış hesapları bloke edilen İBB'den ilk hamle geldi

Son Dakika Güncel Haberleri

15:30: "Türkiye'nin Meydanları"nda "koronavirüs sessizliği" Taksim Meydanı - Haber 15:30: Samsun'da pazarcılar, 'elle seçmek yasak' notu ile uyarıyor - Haber 15:30: Artvin Yusufeli'nde Zeytincik köyü Gökçele Mahallesi'nin tek ulaşım yolu asma köprüde demir kapılı... - Haber 15:30: Zonguldak'ta iki kazada 4 kişi yaralandı - Haber 15:30: "Başakşehir Şehir Hastanesini 20 Nisan'da açacağız" - Haber 15:13: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs salgınıyla ilgili kurallara uyulmazsa daha sıkı tedbirler alınabilir - Haber 14:51: Son dakika: İBB, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile durdurulan yardım kampanyası ve bloke edilen hesaplar için dava açtı - Haber 14:49: Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor - Haberler 14:39: Acılı adam, hamile eşinin hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüsü yendi - Haber 12:52: Karantinadaki oğluna kavuşan baba duygu dolu anlar yaşadı: Onun kokusunu içime çekememek ölümdü - Haber 12:42: İtalya'nın 41 günde, İspanya'nın 48 günde ulaştığı vaka sayısına Türkiye 21 günde ulaştı - Haber