Haberler » Güncel » Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı

Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı

Kayseri'de kamyonun otomobile çarpıp lunapark bahçesine devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

08.10.2019 16:24Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı
Kayseri'de kamyonun otomobile çarpıp lunapark bahçesine devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali Çivi idaresindeki 38 FC 601 resmi plakalı kamyon, Kayseri- Sivas kara yolunun 7. kilometresinde, Mehmet Daştan yönetimindeki 38 TC 676 plakalı otomobile çarparak lunapark bahçesine devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, kamyonda bulunan Mehmet Yıldız ve Mahmut Koca ile otomobildeki bir kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kayseri, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:50 Suriye sınırına sevkiyat
21:47 Tbmm başkanı şentop: türkiye'yi kimse tehdit edemez
21:44 FLAŞ
21:42 Katalan medyasına seçim kampanyası yasağı
21:33 Mesirelik alanda bulunan kadın cesedi - 1 kişi gözaltına alındı
21:33 Sınıra sevk edilen askerlere coşkulu karşılama (3)
21:32 Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı