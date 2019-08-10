Haberler» Güncel» Haber

Kayseri'de trafik kazası: 7 yaralı

Kayseri'de 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

10.08.2019 13:40 Kayseri'de trafik kazası: 7 yaralı
Kayseri'de 2 hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kaza, Kayseri- Niğde karakolu 35'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 38 JM 286 plakalı hafif ticari araç ile 38 AAE 926 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, her 2 araçta da bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ve jandarma ekipleri de, kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan araçlar, çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)

Kayseri, Niğde, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:15   Terk edilen kamyonun kasasında çalıntı 70 küçükbaş hayvan bulundu
15:15   Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan sürücülere 'kurallara uyun' çağrısı
15:14   Vali Kocabıyık şehitlik, polis ve jandarmayı ziyaret etti
15:11   Kahraman şehit Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını
15:11   KAHRAMANMARAŞ TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK EĞLENCE MERKEZLERİNDEN BİRİ KAHRAMANMARAŞ'TA AÇILDI
15:11   DİYARBAKIR 'KURBAN ETİNİ, 24 SAAT BUZDOLABINDA TUTUP, YİYİN' -
15:11   ESKİŞEHİR BAKAN YARDIMCISI İNCE 64 BİN TRAFİK EKİBİYLE, 116 BİN PERSONEL SAHADA