Haberler » Güncel » Kayseri'de trafik kazasında ölen uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı - Haber

Kayseri'de trafik kazasında ölen uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri'de trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş, memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

18.11.2019 17:04 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:07
'de trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş, memleketi 'ın Şarkışla ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Jandarma Uzman Çavuş Murat Savucu (22) için Şarkışla Muhsin Yazıcıoğlu Camisi'nde (22) öğle vakti tören düzenlendi.
Cenaze törenine, Savucu'nun ailesi, Sivas Valisi Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutan Vekili Albay İlhan Erdoğan, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, askerler ve vatandaşlar katıldı.
Savucu'nun cenazesi kılınan namazın ardından Yıldırım Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 ABY 442 plakalı tır, Sivas-Kayseri kara yolu Sarıoğlan ilçesi yakınlarında yol kenarında park halindeki Murat Savucu'nun kullandığı 38 BH 943 plakalı otomobile arkadan çarpmış, kazada sürücü ile otomobilde bulunan Gizem Savucu (17) ile Nazile (41) ve Hayrünnisa Caymaz (12) yaralanmıştı. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Murat Savucu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Murat Savucu'nun Bingöl Kiğı İlçe Jandarma Komutanlığında uzman çavuş olarak görev yaptığı ve yıllık izne ayrıldığı öğrenilmişti.
Kayseri'de trafik kazasında ölen uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Kayseri, Sivas, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
00:02 Spor kayserisporlu pedro henrique kazanmak için savaşan bir takım olacağız
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 19 Kasım 2019
00:00 Aydın'da şüpheli yangın
00:00 İran'daki gösterilerde, Devrim Muhafızları ve milis güçlerden 3 kişi öldü
23:56 DHA YURT BÜLTENİ - 21
19:43 Son dakika: AK Parti'den ihraç talebi! Pelin Gündeş Bakır Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi
18:49 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten EYT açıklaması: Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir
23:20 ABD'nin 40 yıllık Filistin politikası değişti! Pompeo: Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleri uluslararası hukuka aykırı değil
23:42 ABD'nin Yahudi yerleşim birimlerini "yasa dışı görmeme" kararı İsrail'de sevinçle karşılandı
23:59 Günlük burç yorumları 19 Kasım 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
16:11 Araba oyunları! En güzel araba oyunları! Heyecanlı araba yarışı oyunları
19.11.2019 00:03:25