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Kayseri'de traktör ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı

Kayseri'de traktör ve minibüsün çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kaza sonucu traktörden ve minibüsten 1'er kişi olmak üzere toplamda 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

29.09.2019 10:40

Kayseri'de traktör ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ercan B. idaresindeki 38 TK 977 plakalı minibüs, Talas ilçesi Kuruköprü mevkisi Gaffar Okkan Bulvarı'nda, Seyhan K. yönetimindeki 38 GA 045 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile minibüste bulunan yolculardan Uğur B, Saniye B, Uğur Efe B, Emre B, Fatma B. ile traktörde bulunan Hediye K, Yeter K. ve Gökhan Emir K. yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Uğur B. ve Hediye K., kurtarılamadı.

Kayseri'de traktör ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı

Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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