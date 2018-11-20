Kayseri'de Tramvayla Okul Servisi Çarpıştı: 4 Yaralı

Kayseri
'nin Talas
ilçesinde tramvayla okul servisinin çarpışması sonucu 4 yolcu yaralandı.
Lütfü Ş, idaresindeki 38 S 0129 plakalı içinde öğrenci bulunmayan okul servisi, Melikgazi
Mahallesi Aşık Veysel
Bulvarı'nda, 3805-B numaralı tramvayla çarpıştı.
Kazada, tramvaydaki 4 yolcu yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle raydan çıkan tramvaydaki diğer yolcular da tahliye edildi.
112 Acil Servis
ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar tedaviye alındı.
Kaza sırasında yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı.
Melikgazi,Talas,Kayseri